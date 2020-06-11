В Москве приготовились к открытию купального сезона

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам готовы за день освидетельствовать все пляжи Москвы, если будет принято решение об их открытии, сообщил в четверг главный государственный инспектор по маломерным судам по Москве Владимир Волков.

«Решение о начале купального сезона, о количестве пляжей, о приемке мест массового отдыха проводятся комиссиями префектур округов после решения правительства Москвы. Мы готовы освидетельствовать все пляжи за один день», – передает ТАСС его слова.

Он также уточнил, что подготовка к купальному сезону завершена. Так, водолазы уже обследовали дно около пляжей. Решение об их открытии будет приниматься на основании эпидемиологической обстановки.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что отдыхающим на пляже россиянам не нужно будет носить маски, но нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, в Госдуме заявляли, что туристический сезон в стране состоится, «несмотря ни на что».