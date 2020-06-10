Ученый в США предложил России объединить данные о замерах глубины Марианской впадины

Американский океанограф, сотрудник Института океанографии имени Скриппса (Сан Диего, Калифорния) Дэвид Сэндуэлл рассказал об особенностях изучения глубин, он считает полезным свести воедино данные, получаемые при замерах глубины Марианской впадины.

«Много судов, оснащенных эхолотами, посещали это место. Было бы хорошо свести различные результаты воедино, но пока я не видел такого», – передает РИА «Новости» слова Сэндуэлла, прокомментировавшего недавний спуск российского глубоководного аппарата «Витязь» на глубину 10028 метров в районе Марианской впадины.

Погружение российского аппарата состоялось 8 мая. Как сообщило по его результатам Российское географическое общество, «Витязь» провел картографирование, фото- и видеосъемку морского дна, изучил параметры морской среды. В Фонде перспективных исследований (ФПИ), курировавшем погружение, в свою очередь заявили, что аппарат погрузился на дно впадины. В ФПИ указали, что более ранние исследования установили, что глубина впадины достигает 11022 метров.

«Насколько я знаю, (известный) показатель глубины Бездны Челленджер не изменился настолько, чтобы выйти за рамки (допустимой) погрешности», – прокомментировал океанограф предположение ФПИ о том, что глубина, достигнутая «Витязем» «уточнила» глубину Марианской впадины на тысячу метров.

Сэндуэлл рассказал, что сегодня существует два способа измерения глубины, различных как по методу, так и по степени точности результата. Во-первых, это звуколокация, замер времени, которое требуется звуковому импульсу, чтобы достичь дна и вернуться обратно. «В этом случае также необходим замер скорости звука, а этот показатель может стать наиболее вероятной причиной для ошибки», – отметил эксперт.

«Более точным подходом является измерение давления на дне. В этом случае вам необходимо знать плотность воды в колонне над вами, а также изменения гравитационного воздействия в зависимости от глубины», – рассказал специалист. По его словам, хотя в таких расчетах легко ошибиться, но если этого не произошло, погрешность расчетной глубины не превысит 10 метров.

Напомним, ранее аппарат «Витязь» уточнил глубину Марианской впадины.