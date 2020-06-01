В наблюдатели на голосовании по Конституции подали заявки 128 тыс. человек

Заявки на участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в качестве наблюдателей подали уже 128 тыс. человек, сообщила секретарь Общественной палаты (ОП РФ) Лидия Михеева.

«Мы постараемся сделать все, что нужно, чтобы обеспечить участки необходимым количеством общественных наблюдателей. У нас на сегодняшний день на сайте общественныйнаблюдатель.рф оставили заявки уже 128 тыс. человек», – передает ее слова «Интерфакс».

Она подчеркнула, что перед ними стоит задача – «во всех процедурах голосования должны обязательно принимать участие наблюдатели».

«Поэтому и Общественная палата России, и общественные палаты регионов понимают серьезность вопроса, и нам нужно максимальным образом обеспечить те дни и те участки достаточным количеством желающих понаблюдать за этим процессом», – сказала Михеева.

Она выразила уверенность, что это удастся.

«Мы со всеми политическими партиями уже встречались и подписали соглашение со многими», – сказала секретарь ОП, добавив, что в работе по наблюдению примут участие более 1300 общественных организаций.

Ранее Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. В ЦИК заявляли, что голосование будет безопаснее, чем поход в магазин.