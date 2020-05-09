В России провели более 5 млн тестов на коронавирус

Российские медики провели более 5,2 млн тестов на выявление коронавируса, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что в России «проведено более 5,2 млн тестов на коронавирус», за сутки сделано 234 тыс. тестов, передает ТАСС.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на данный момент остаются 242 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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