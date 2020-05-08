В России исполнили желание 101-летнего ветерана Великой Отечественной

Благотворительный проект «Мечтай со мной» исполнил заветное желание 101-летнего ветерана из Тамбовской области

Накануне 75-й годовщины Дня Победы все российский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», запустил акцию «Мечты победителей», в рамках которой исполнилась мечта 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александра Николаевича Боднара из Тамбова.

Ветеран мечтал высадить Аллею Памяти в честь 75-летия Великой Победы в поселке Дмитриевка Никифоровского района Тамбовской области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

У штурмана 1-го гвардейского авиаполка дальнего действия Александра Бондара орденов и медалей столько, что они едва помещаются у него на груди. Александр Николаевич принимал участие в обороне Москвы, Ленинграда и Сталинграда, был участником и свидетелем крупных военных событий.

Ранее в поселке Дмитриевка находился военный аэродром, на котором базировался авиаполк. Штурманом этого авиаполка и был Александр Николаевич Боднар. Именно с этого места молодой Александр Николаевич выполнял полеты по эвакуации раненых и доставке оружия и боеприпасов. За годы войны он совершил 300 боевых вылетов.

Накануне годовщины Великой Победы, эта мечта сбылась: 75 деревьев – по количеству лет со дня окончания войны – были высажены в поселке Дмитриевка.

«Пройдут года, молодые саженцы вырастут в крепкие ветвистые деревья и еще долго будут радовать своим видом и напоминать о подвиге тех солдат, кто жизнью отстоял свободу нашей страны», – отметили волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной».

«У деревьев очень долгая жизнь. Высадить деревья – это хорошая память на долгие года», – сказал Александр Николаевич.