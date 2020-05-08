ВОЗ развенчала миф о «пользе» курения против коронавируса

Курение только увеличивает риск заболевания коронавирусом в тяжелой форме, а не защищает от него, предупредила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, комментируя слух о якобы меньшей заражаемости вирусом среди курильщиков.

«Вред курения хорошо известен. Мы знаем, что миллионы людей ежегодно умирают из-за употребления табака. COVID-19 – это респираторное заболевание, а курение наносит ущерб легким», – приводит ее слова ТАСС.



«В нескольких работах исследуется присутствие курильщиков среди госпитализированных пациентов. Эти исследования не оценивают, защищает ли курение от заболевания, и не утверждают этого. Мы знаем о вреде курения. Существует ряд опубликованных исследований о том, что курильщики, заразившиеся инфекцией, подвержены более высокому риску тяжелого протекания заболевания, необходимости вентиляции легких, помещения в отделение интенсивной терапии и смерти», – добавила ван Керкхове.

Ранее онколог научного центра имени Блохина Владимир Левшин предупредил курильщиков о высоких рисках «получить пневмонию».