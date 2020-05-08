Москва отреагировала на отмену КС Молдавии российского кредита

Решение молдавского Конституционного суда об отмене кредита России Молдавии вызывает недоумение, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

«Недоумение – потому, что, во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров», – цитирует сайт МИД Руденко.

Он отметил, что сожаление вызывает политизированное отношение к российскому кредиту. Замглавы ведомства добавил, что стоит сравнить условия займов, которые Кишинев получает от России с кредитными условиями других стран и организаций.

«Наше желание помочь близкой нам Молдавии является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые – вероятно, не без подсказки извне – ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан», – заключил Руденко.

Напомним, Молдавия обратилась к России с просьбой предоставить кредит для строительства инфраструктурных проектов. Позже Россия и Молдавия подписали соглашение о кредите в 200 млн евро, однако Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении кредита от России.