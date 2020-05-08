«Волонтерская Рота» поздравила ветеранов ВОВ и детей войны перед 9 мая

Движение «Волонтерская Рота» поздравила ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны перед Днем Победы.

По словам руководителя движения, Антона Демидова, всероссийская акция «Волонтер-красноармеец» пройдет в тридцати регионах страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры в форме красноармейцев не только поздравят с праздником, но и доставят адресную помощь пожилым людям, многодетным семьям, раздадут маски на улицах и подарят Георгиевские ленточки.

«Скоро по всей стране прогремит большой праздник – 75-летие Великой Победы, было запланировано большое количество памятных мероприятий и акций. Но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы в жизнь всей нашей страны. Массовые мероприятия запрещены, «Бессмертный полк» пройдет в формате онлайн. Поэтому наши активисты решили поздравить ветеранов таким необычным способом и, доставляя помощь, напомнить им о приближающемся празднике и вручить цветы», – добавил Демидов.

Активисты движения поздравляют ветеранов в Москве, Твери, Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Перми, Владимире, Смоленске, Брянске, Туле и других городах.