В России назвали условие экспорта аппаратов ИВЛ

Россия начнет экспортировать аппараты для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после обеспечения поставок для внутренних нужд, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе выступления на Уральском приборостроительном заводе.

«Как только будут обеспечены поставки для внутреннего использования в России, мы начнем отгрузки по тем заявкам, которые есть у коллег из-за рубежа», – приводит его слова ТАСС.

По словам главы ведомства, в апреле выпуск аппаратов ИВЛ на производстве КРЭТ Ростеха вырос в 10 раз, до 800 штук. В мае планируется выпустить 2,5 тыс. аппаратов, в июне – минимум 3 тыс.

Ранее в Ростехе заявляли о готовности начать экспорт аппаратов ИВЛ в июне – июле после выполнения заказа российского правительства. Уже получены заявки более чем на 20 тыс. аппаратов из 45 стран.

Также сообщалось, что производством аппаратов ИВЛ займется Роскосмос.