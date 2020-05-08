Россиян предостерегли от «робинзонады» на островах Волги

При ухудшении самочувствия в условиях самоизоляции на островах Волги человеку придется рассчитывать на помощь «островного божества», заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева.

Матвееву спросили на брифинге, почему запрещено самоизолироваться от коронавируса на одном из островов в акватории Волги, передает РИА «Новости».

«В данном случае такая робинзонада понятна... Конечно, на острове у вас будет мало контактов, но самоизоляция если, например... у контактного лица предполагает медицинское наблюдение, а, извините, если вам на острове станет плохо... то к кому вы будете обращаться, к «островному божеству»?» – задалась вопросом Матвеева.

По ее мнению, при самоизоляции на острове у человека действительно будет мало контактов, однако он может не знать своего COVID-статуса, а самоизоляция контактного лица предполагает медицинское наблюдение.

По последним данным, в Саратовской области подтверждены 950 случаев заражения коронавирусом, 16 пациентов скончались, выздоровели 196 человек.

Напомним, за сутки в России подтвердили 10 тыс. 699 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 187 тыс. случаев заболевания.