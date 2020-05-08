Вакцину от полиомиелита решили опробовать для профилактики коронавируса

Вакцину от полиомиелита планируют применять в качестве профилактики от коронавируса в Кировской области, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, есть научные данные, что вакцина от полиомиелита вызывает резкий подъем неспецифического иммунитета, передает ТАСС.

Мурашко отметил, что кировские врачи опробуют вакцину на добровольцах.

«Мы общались уже на эту тему с производителем. И сегодня Кировская область планирует [испытания] в рамках уже пострегистрационных наблюдений, у них есть возможность через этический комитет в Кировской медицинской академии провести и на добровольцах, соответственно, подтвердить или снять эту доктрину», – сказал он.

Ранее Мурашко заявил, что доклинические испытания вакцин от коронавируса продолжаются, но уже сегодня есть обнадеживающие результаты.

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