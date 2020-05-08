Полицейские присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Сотрудники полиции из российских регионов в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в акции «Георгиевская ленточка», сообщила пресс-служба МВД.

Полицейские из Москвы, Тулы, Смоленска, Волгограда, Мурманска, Краснодара, Симферополя и других городов России украсили салоны патрульных автомобилей георгиевскими ленточками, которые им передали «Волонтеры Победы», сообщается на портале «МВД Медиа».

Отмечается, что таким образом сотрудники МВД выразили свое уважение к ветеранам войны, а также почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что более 200 тыс. человек приняли участие в онлайн формате акции «Георгиевская ленточка».

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