Массовая драка произошла в парламенте Армении

Массовая потасовка произошла в парламенте Армении в присутствии членов правительства.

Инцидент произошел во время выступления лидера оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, когда он призвал провластных коллег в своих выступлениях не оскорблять оппонентов, передает РИА «Новости».

В свою очередь депутат от фракции «Мой шаг» Сасун Микаелян начал высказываться с места. Поскольку микрофон был выключен, его не было слышно.

Между Марукяном и Микаеляном произошла перепалка, переросшая в драку. К столкновению присоединились и другие законодатели.