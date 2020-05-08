Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе в 2014 году

Подразделение милиции в подконтрольном Киеву Мариуполе 9 мая 2014 года расстрелял националистический батальон нацгвардии «Азов», команду открыть огонь отдал тогдашний начальник горуправления милиции Валерий Андрощук, заявили свидетели.

По версии Киева, события 9 мая 2014 года развивались следующим образом: около 30 сторонников ДНР якобы захватили мариупольское управление МВД, и чтобы вернуть контроль над ним, в город вошли подразделения нацгвардии, в том числе добровольческий батальон «Азов». В центре города 9 мая началась стрельба, в которой погибли по меньшей мере 13 человек.

Однако экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров указал на нестыковки в справке Донецкого зонального отдела Военной службы правопорядка Украины, в которой рассказывается о событиях, передает РИА «Новости» итоги своего расследования деятельности украинских силовиков в Донбассе.

Так, согласно справке, «в 11.20 30 вооруженных неизвестных лиц начали штурм здания Мариупольского городского управления МВД». По версии Киева, неизвестными были ополченцы ДНР. При это к зданию также прибыл отряд нацгвардии, чтобы помешать им.

«Дальше в справке четко указано, что в 12 часов штурм здания (нацгвардией) закончился освобождением ранее захваченных этажей. Вооруженные нападающие отступили и скрылись в неизвестном направлении. Через 40 минут! То есть за 40 минут неизвестные нападающие сначала захватили два этажа и за эти же 40 минут батальон «Азов» выбил их из здания, при том, что 30 неизвестных вооруженных лиц скрылись в неизвестном направлении. Ни один не был захвачен в плен или убит на месте штурма», – заметил Прозоров.

Пострадавшие в тот день три украинских военных и нацгвардейцев заявляют, что не знают, кто по ним стрелял, несмотря на попытки следствия получить от них данные о сторонниках ДНР.

Прозоров добавил, что украинские власти просто хотели напугать жителей Мариуполя накануне референдума о независимости ДНР 11 мая и сорвать его.

Позже по подозрению в причастности к беспорядкам были задержаны четверо сторонников ДНР – Вячеслав Бирюков, Александр Стельникович, Виктор Скрипник и Евгений Дружинин. Однако за пять лет судебных разбирательств Киев не смог доказать их участие в захвате здания.

По словам Бирюкова, в здании УВД расстреливали тех, кто не хотел идти против народа, против мирного народа. «Их расстреливали. А теперь обвиняют нас, когда мы стояли внизу, помогали этим милиционерам вылазить», – отметил он.

При этом адвокат задержанных сторонников ДНР подчеркивает, что конфликт в здании милиции начался из-за того, что присланный из Киева новый начальник управления Валерий Андрощук начал стрелять в своих подчиненных, которые отказались разгонять демонстрацию горожан.

По его словам, Андрощук ранил трех подчиненных, а затем запросил помощь нацгвардии и дал команду открыть огонь по зданию.

Сторонников ДНР освободили в декабре 2019 года в результате обмена пленными между Донецком и Киевом.