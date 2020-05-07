Потомок коменданта Освенцима отказался прощать своего деда

Внук коменданта Освенцима Райнер Хесс заявил, что никогда не простит своего деда Рудольфа Хесса, поскольку тут является военным преступником, на совести которого тысячи жертв.

Райнер Хесс заявил в интервью Baltnews, что считает своей миссией борьбу с любыми проявлениями национализма в Европе.

Рудольф Хесс по личному распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера был назначен комендантом Освнцима с 1940 по 1943 годы. Хесс проводил эксперименты по различным способам убийства людей, в конце концов он избрал газ «Циклон-Б».

Райнер пояснил, что в семье деда изначально воспринимали как хорошего солдата и руководителя одной из тюрем. Но со временем это восприятие изменилось.

«Поэтому для меня не было неожиданностью, что мой дед пал на войне, поскольку так было у всех – и в России, и в Великобритании, и в других странах. Мне было тяжелее осознать, что мой дед был комендантом Освенцима – крупнейшего лагеря смерти тогдашней Европы», – заявил Хесс.

Райнер сделал себе татуировку с надписью «Никогда не забуду» и звездой Давида.

«Она посвящена выжившим [в Освенциме], которые мне здорово помогли [в моей работе], и я постоянно думал, как бы я мог наконец соединить их фамилии в нечто единое. И это то, что я сделал. Это было предназначено не для общественности, а для меня и выживших», – сказал он.

Он также объяснил, почему не стал менять свою фамилию.

«Конечно, проще всего отгородиться от этого. Но я решил использовать свою фамилию как оружие. Если бы у меня была фамилия Мюллер, но в разговоре я бы называл себя внуком коменданта Освенцима Рудольфа Хесса, кто бы мне верил?», – пояснил Райнер Хесс.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как освобождение Освенцима раскрыло страшные масштабы Холокоста.