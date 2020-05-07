Директором центра по контрразведке США утвердили Иванина

Американский сенат утвердил кандидатуру Уильяма Иванины на пост директора национального центра по контрразведке и безопасности.

«Уильям Иванина от Пенсильвании на пост директора центра по национальной разведке и безопасности. Подтверждено сенатом при голосовании за или против. 84-7», – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».

Иванина был назначен на пост главы центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, координирующего более полутора десятков разведывательных ведомств США, еще в 2014 году, а в 2018 он был выдвинут кандидатом на пост директора для подтверждения в сенате. Однако один из сенаторов заблокировал голосование.

Таким образом назначение было подтверждено после двух лет ожидания.