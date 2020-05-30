Пентагон подтвердил подготовку войск на случай отправки в Миннесоту

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило подготовку ряда подразделений на случай отправки в Миннесоту, где вспыхнули беспорядки, сообщает американское издание Politico.

«Предприняв предусмотрительные меры планирования, министерство (обороны) распорядилось, чтобы Северное командование ВС США усилило готовность некоторых подразделений, если их запросит губернатор для поддержки властей Миннесоты», – приводит текст заявления Пентагона РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности направить войска в Миннеаполис.

Губернатор штата Миннесота издал указ о полной мобилизации сил нацгвардии США в регионе для установления порядка из-за протестов. Отмечается, что подобной мобилизации в Соединенных Штатах не проводилось со времен Второй мировой войны.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после публикации в Сети видео, на котором запечатлено задержание афроамериканца Джорджа Флойда по подозрению в том, что тот якобы расплатился фальшивыми купюрами.