Рейс Дели – Москва вернули обратно из-за коронавируса у пилота

Отправившийся за гражданами Индии в Москву самолет из Дели вернулся обратно после того, как у одного из пилотов подтвердился коронавирус, пишут СМИ.

«Это была настоящая оплошность из-за огромного количества результатов тестов, которые нужно было пройти. Только на базе в Дели ежедневно проходят испытания 300 членов экипажа, из-за чего пришлось подключить еще несколько лабораторий. Объем тестов означал, что теперь результаты поступают в лист Excel», – заявил собеседник газеты Times of India, передает РИА «Новости».

Персонал, проверяющий экипаж перед вылетом, по ошибке расценил положительный анализ пилота как отрицательный, и разрешил вылет. На борту находился лишь экипаж воздушного судна.

Через два часа после вылета ошибка раскрылась. Результаты теста перепроверили дважды. В ходе проверок удалось установить, что пилот, получивший положительный результат теста, был допущен к полету. После этого авиакомпания отозвала самолет, который летел над Узбекистаном.

Борт вернулся в Дели порядка 12.30 по местному времени (10.00 мск). Весь экипаж посадили в карантин, а самолет направили на санобработку. Планируется, что за оставшимися в России гражданами Индии отправят в субботу другой борт.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) поддержала обязательное ношение масок на борту для защиты от коронавируса после восстановления авиасообщения, но выступила против мер социального дистанцирования, предполагающего пустые кресла между пассажирами.