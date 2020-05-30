Шредер указал на ошибочность сохранения санкций на фоне коронавируса

Введение и сохранение санкций в условиях коронавирусного кризиса, когда речь идет о необходимости оживления мировой экономики – это совершенно ошибочный путь, заявил бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

Шредер заявил, что «в такой ситуации на мировом рынке, когда речь идет о необходимости содействия восстановлению экономики, накладывать друг на друга санкции – это действительно совершенно ошибочный путь», передает ТАСС.

По его мнению, «в нынешней ситуации следует в любом случае пересмотреть санкции».

Он подчеркнул, что политические разногласия между Евросоюзом (ЕС) и Россией удастся преодолеть только через диалог: «Нам нужно сотрудничество, а не конфронтация».

По мнению политика, ЕС следует пойти навстречу России, так как они нуждаются друг в друге, «в сотрудничестве в энергетической сфере и не только в ней».

«Одно ясно: американцы далеко, но Россия – наш сосед», – добавил Шредер.

Он указал также, что после окончания холодной войны было «достаточно тяжело» добиться прогресса в усилиях по разоружению, «были приложены особые усилия (президента США Рональда) Рейгана, с одной стороны, и (генсека ЦК КПСС Михаила) Горбачева, с другой».

«Была знаменитая встреча в Рейкьявике (в 1986 году), которая привела к прогрессу в дискуссии по ДРСМД», – отметил экс-канцлер.

Шредер подчеркнул, что в то время, «когда следует привести в порядок мировую экономику», миру не нужна новая гонка вооружений.

«Кому она призвана помочь?», – задался он вопросом.

При этом, по его словам, даже во времена холодной войны не было причин сомневаться в бесперебойных поставках газа из России в Европу: «Мы помним о знаменитой сделке «газ – трубы», которую впоследствии осуществил Гельмут Шмидт (федеральный канцлер ФРГ в 1974-1982 годах), в том числе, несмотря на противодействие американской стороны. И помним, что отношения поставок стабильны».

«Это сохраняется», – добавил Шредер.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала придать «новые импульсы» отношениям между Евросоюзом и Россией. При этом она выступила за сохранение санкций в отношении Москвы, если «не будет прогресса» в реализации Минских соглашений.