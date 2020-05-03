Минпромторг разъяснил разрешение экспортировать маски

Экспорт средств индивидуальной защиты, в том числе масок, разрешен только в пределах стран ЕАЭС, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договоренностей лидеров стран-ЕАЭС), правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», – передает ТАСС сообщение министерства.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сняла временный запрет на экспорт масок и средств индивидуальной защиты.

Между тем глава Минпромторга Денис Мантуров в воскресенье заявил, что дефицита медицинских масок и антисептических средств в российских аптеках нет.

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