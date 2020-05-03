Минпромторг заверил в отсутствии дефицита масок и антисептических средств

Дефицита медицинских масок и антисептических средств в российских аптеках не наблюдается, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«В торговой сети на сегодняшнее утро остатки – 20 млн масок. То есть не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь – дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики», – сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Как уточняет Минпромторг, в апреле в России было произведено около 138,5 млн различных видов масок. Еще 105 млн масок было поставлено из Китая.

Продажи антисептиков в апреле выросли более чем в пять раз относительно аналогичного периода прошлого года, а в Москве – в 12 раз, передает ТАСС.

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