Сирийские войска отразили нападение террористов на месторождение нефти в Ракке

Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев уничтожили банду террористов из группировки «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России), атаковавшую позиции правительственных сил в районе нефтяного месторождения Эс-Саура в провинции Ракка, сообщил новостной портал Al-Masdar.

По данным портала, правительственные силы Сирии отразили нападение и отбросили противника, ликвидировав не менее десяти боевиков, передает ТАСС.

Напомним, на прошлой неделе боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» воспользовались ситуацией с распространением коронавируса для активизации своих действий на северо-востоке Сирии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД