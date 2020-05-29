Власти призвали москвичей «еще немного набраться терпения»

График прогулок в российской столице может выглядеть странным, но нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в городе, нужно потерпеть две недели, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Раковой, «режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным», передает РИА «Новости».

«Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным... Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этой ситуации. Нам всем вместе ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, поэтому мы просим еще немного набраться терпения, посмотреть, как этот режим будет действовать в течение двух недель», – отметила вице-мэр.

По ее словам, если не произойдет роста заболевших, «если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима».

Ранее в Москве приступили ко второму этапу снятия ограничений, в частности, были разрешены прогулки – но по графику, составленному для каждого дома. Сервис с графиком прогулок опубликован на официальном сайте мэра столицы mos.ru.

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