Минтруд предложил разрешить компаниям закупать маски за счет страховых взносов

Министерство труда и социальной защиты считает необходимым разрешить работодателям возмещать расходы на покупку масок, санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает возмещать работодателям расходы на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Соответствующий проект приказа подготовлен и согласован с отраслевыми ведомствами», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

В Минтруде уточнили, что при утверждении приказа работодатели смогут получить компенсацию расходов на приобретение масок, перчаток, термометров и санитайзеров из средств Фонда социального страхования. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

«Расходы на закупку масок, перчаток, термометров для бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях санитайзеров, проведение тестов на коронавирус, работодатели смогут возместить за счет средств страховых взносов. Расширение перечня мероприятий, подлежащих финансированию за счет страховых взносов, поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников»,– отметил министр труда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

Так, в перечень мероприятий, расходы на осуществление которых могут быть возмещены работодателями за счет страховых взносов, предлагается расширить. В него войдут приобретение масок, респираторов, лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов. В перечень также предлагается включить покупку дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук и дозирующих устройств для них, приобретение устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспорта, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей.

Возместить расходы можно будет и после приобретения устройств для бесконтактного измерения температуры, а также проведения лабораторного обследования работников на коронавирус.

В Министерстве добавили, что ежегодно объем средств страховых взносов, возмещенных работодателям на обеспечение предупредительных мер, составляет свыше 10 млрд рублей. Сейчас за счет сумм страховых взносов работодатели могут проводить спецоценку условий труда, обучение по охране труда, приобретать работникам средства индивидуальной защиты, оплачивать санаторно-курортное лечение на работах с вредными и опасными производственными факторами.

Ранее министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления, предусматривающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день в условиях эпидемии коронавируса.