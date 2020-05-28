Россия потребовала от Турции объективности при оценке событий ХХ века

Серия акций в Турции, посвященных 76-й годовщине переселения крымских татар, являются недостойными спекуляциями на трагической теме, заявили в МИД России, потребовав объективно оценивать события истории ХХ века.

«Призываем турецкие общественно-политические круги, представителей проживающих на территории Турции народов, связанных родственными узами с Россией, к объективному взгляду на непростые события истории XX века. Принципиально выступаем за то, чтобы скорбные даты не обслуживали сиюминутную политическую конъюнктуру, а помогали сближению на основе общей исторической памяти и судьбы», – говорится в заявлении МИД России.

Речь идет о серии акций, которые прошли в мае, посвященных 76-й годовщине насильственного переселения крымских татар в 1944 году. Большинство из них прошли в онлайн-режиме.

«Однако даже в столь тяжелых условиях антироссийски настроенные экстремистские круги не смогли удержаться от очередной порции недостойных спекуляций на этой трагической теме. Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что к ним присоединился и ряд турецких официальных лиц, позволивших себе, в частности, проводить возмутительные параллели между сталинскими репрессиями и нынешней политикой Российской Федерации в отношении Крыма», – заявили в МИД России.

Ведомство отмечает, что попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары «не вяжется и с ее подходом к собственной истории».

Напомним, в Крыму 18 мая провозглашено Днем памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году. После референдума 2014 года президент России Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.