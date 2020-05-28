Соловьев объяснил Цимбалюку разницу в отношении россиян к украинцам и нацистам

Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад журналиста украинского агентства УНИАН Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Накануне во время пресс-конференции корреспондент заявил, что на российском телевидении якобы стали активно употреблять слово «нацист» в отношении украинского лидера Владимира Зеленского. Цимбалюк также спросил у Пескова, является ли это официальной позицией Кремля.

В эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» телеведущего возмутила подобная постановка вопроса.

«Нет, это моя личная позиция, Владимира Соловьева. И если ты в УНИАН не можешь это понять, я тебе лично это объясняю», – передает РИА «Новости» слова Соловьева.

Он добавил, что работающего в России Цимбаклюка «никто пальцем не трогает», в то время как журналистов на Украине «преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали».

«Мы любим украинский народ, мы нацистов ненавидим. И тех нацистов, которые пришли к власти и не начали уголовных преследований против подонков, которые превратили Майдан в кровавую бойню и которые принесли смерть в Донбасс, принесли смерть в Одессу и политический террор во многие города Украины», – сказал Соловьев.

Напомним, Цимбалюк, задавая вопрос главе российского государства в ходе большой пресс-конференции в декабре 2019 года, заявил, что «возможно, если бы украинские танки были на Кубани, то, возможно, вы к нам немножечко тоже изменили бы отношение».

Глава государства поинтересовался, а каких именно танках идет речь, на что журналист ответил, что основной танк украинской армии – Т-64.

«Т-64, ну это советская машина», – завершил дискуссию президент.

Кроме того, глава государства в ответ на вопросы Цимбалюка рассказал, что считает главной проблемой в урегулировании ситуации в Донбассе.