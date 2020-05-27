Москвичам сказали, каким будет начало лета

В начале лета в столице России ожидается прохладная погода от 11 до 16 градусов тепла днем, сообщила главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«По периферии антициклона у нас продолжится адвекция холодного воздуха, и с 1 июня в ночные часы плюс четыре-девять градусов по Цельсию», – передает RT сообщение Поздняковой.

Уточняется, что днем температура воздуха поднимется до 11-16 градусов. Синоптик добавила, что такие температуры более характерны для мая.

Однако надолго холодная погода не задержится, утверждает Позднякова. Метеорологи ожидают, что к 5-6 июня дневная температура повысится до 20 градусов.

Ранее глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупредил россиян, что предстоящим летом возможны шквалистые ветры и резкая смена погоды. Так, температура может резко повышаться или понижаться в течение суток сразу на 10-15 градусов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД