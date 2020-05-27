Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за оскорбления

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27 мая, среда  |  Последнее обновление — 14:19  |  vz.ru
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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это именно Калининград. Подробности...

Чай станет символом русского консерватизма

Сергей Мардан, публицист
Любой более-менее образованный европеец всегда знал, что Россия – это самовар и чай из подстаканника с сахаром и лимоном. Чай с лимоном был уникальной приметой национальной культуры, по которой в мире более ста лет определялась «русскость». Теперь народным русским напитком стал капучино. Подробности...
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Мы можем извлечь из пандемии пользу

Тимур Шерзад, журналист
Пандемия может принести миру не только человеческие страдания, гигантские убытки и замедление экономики. Если нам повезет, то в долгосрочной перспективе человечество может и выиграть. И особенно – наша страна. Подробности...
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    США и Китай бьются за Гонконг

    Как выглядит американская замена «Союзам»

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    США навязали России тяжелый выбор

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      В Россию прибыла первая партия аппаратов ИВЛ из США

      Вечером 21 мая в московский аэропорт Внуково из США прибыла первая партия аппаратов искусственной вентиляции легких. Груз в аэропорту встречали посол США в России Джон Салливан и заместитель гендиректора Центра им. Пирогова Дмитрий Никитенко, сопровождал его помощник главы USAID Брок Бирман
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      Куклы и манекены заменили людей на стадионах и в ресторанах

      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского за оскорбления

              27 мая 2020, 13:34

              Текст: Евгения Шестак

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              Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского с иском о защите чести и достоинства из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.

              «Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс. Мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко бандитом. Вот ответ», – заявил Цыпин на видео, которое опубликовал в Facebook.

              Также Цыпин подчеркнул, что считает незаконной ситуацию, когда глава государства называет кого-либо «бандитом». 

              Сам же Бондаренко, комментируя свои действия, заявил в своем Facebook, что «конституция Украины одна и «ее необходимо уважать и соблюдать независимо от должности». 

              Ранее во время своей пресс-конференции Зеленский назвал мэра Черкасс «бандитом», а его действия на фоне коронавируса – популизмом. Позже глава Черкасс заявил, что намерен подать на Зеленского в суд.

              Напомним, национальная полиция Украины возбудила дело из-за решения властей города Черкассы ослабить карантинные меры, введенные из-за коронавируса. 

              В Черкассах с 1 мая разрешили возобновить работу магазинам непродовольственных товаров (книжным, строительным, канцелярским, электроники и другим), салонам красоты, парикмахерским, зоомагазинам, мастерским, салонам ритуальных услуг и летним площадкам ресторанов. Также жителям города разрешили доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. 

              Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что мэры украинских городов начали вести собственную, противоречащую звучащей из Киева, политику ослабления карантина.


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