Задержаны укравшие с карт россиян 20 млн рублей мошенники

В Санкт-Петербурге задержана группа мошенников, которых подозревают в хищении около 20 млн рублей с банковских карт россиян, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Преступники рассылали СМС с текстом: «Ваша карта заблокирована. Для получения информации необходимо связаться по телефону». Клиенты банков перезванивали и сообщали реквизиты карт, после чего деньги с них снимались, сообщается на сайте МВД.

Кроме того, для рассылки два соучастника разработали специальную программу. Один из сообщников предоставил около пяти тыс. сим-карт, оформленных на несуществующих лиц, а для импровизированных кол-центров использовались арендованные на три-пять дней квартиры в Санкт-Петербурге.

«По оперативной информации, в результате противоправной деятельности пострадали порядка двухсот человек. Ущерб составил около двадцати миллионов рублей», – сказала Волк.

Дело расследуется по ст. 158 УК РФ (Кража), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Двое задержанных заключены под стражу, трое находятся под подпиской о невыезде.

Ранее МВД сообщило, что мошенники придумали новый способ хищения личных данных граждан: они стали создавать фейковые сайты для выплаты детских пособий, регистрируясь на которых граждане выдают злоумышленникам информацию из своего кабинета на портале госуслуг.