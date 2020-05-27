Трамп приготовил для Китая «нечто мощное»

Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что вскоре объявит о мерах против Китая в связи с ситуацией в Гонконге.

«Мы делаем кое-что прямо сейчас», – приводит его слова РИА «Новости».

Он заявил, что сообщит подробности «через пару дней». При этом Трамп отрицательно ответил на вопрос, входят ли в число подготовленных мер санкции. Президент США обещал, что это будет «нечто мощное».

Bloomberg сообщило, что сотрудники Белого дома проводят межведомственные консультации по вопросу о возможном введении рестрикций в отношении китайских официальных лиц и компаний, передает ТАСС.

Обсуждается введение «ряда санкций», в результате которых активы китайских официальных лиц и компаний в США могут быть заморожены. Окончательные решения пока не приняли.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о ситуации в Гонконге, жители которого протестуют против того, чтобы на Гонконг распространялось законодательство Китая по части борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом.