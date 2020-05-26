Анонсирован прямой эфир с главой Мурманской области о «посткоронавирусной эпохе»

В Instagram 27 мая в рамках проекта «Региональные практики» состоится прямой эфир с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Ведущим прямых эфиров выступает директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Чибис и Кислицына обсудят актуальную эпидемиологическую ситуацию и контроль за соблюдением профилактических мер, как удалось стабилизировать ситуацию в Белокаменке, как поддержать бизнес в пандемию, а также прогнозы по наступлению «посткоронавирусной» эпохи.

Эфир будет проходить в Instagram.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире ЭИСИ рассказал, что с 25 мая начнет работу система общественных работ в регионе, туда смогут временно трудоустроиться безработные люди.