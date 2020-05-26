Мишустин потребовал сохранить объемы строительства по нацпроектам

Необходимо сохранить предусмотренные нацпроектами в регионах объемы строительства, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании о поддержке строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.

«Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере», – передает его слова ТАСС.

На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что какие-то программы по нацпроектам в этом году реализовать не получится, их сдвинут по времени.