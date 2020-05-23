Знакомые подозреваемого в захвате заложников описали его характер

Бывшие коллеги подозреваемого в захвате заложников в центре Москвы мужчины удивились его поступку, пишут СМИ.

Многие крайне удивлены его поступком. Один из бывших коллег мужчины Егор Р. рассказал изданию «Подъём», что Барышников производил впечатление вполне адекватного человека.

«Работали раньше вместе, что я могу сказать – полностью адекватный. На работу всегда вовремя приходил, всегда был трезв и адекватен», – сказал один из людей, работавших с подозреваемым ранее изданию «Подъем».

Еще одна знакомая мужчины отметила, что находится «в шоке» от таких новостей. Подозреваемый, по ее словам, – «обычный парнишка», который воспитывался в полной семье.

Напомним, подозреваемого в захвате заложников задержали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Заложник, который вел прямую трансляцию в соцсетях из захваченного банка, запечатлел, как захватчик употреблял нечто, похожее на вино из бутылки. В ГУ МВД по Москве сообщали, что захватчик зашел в здание с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды. Сервис Delivery Club заявил, что у него нет данных о том, что это сотрудник их компании.