Эксперты: Поправки в закон об образовании дадут педагогам четкие рекомендации по воспитанию детей

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22 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:14  |  vz.ru
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Россиянам обещают выгодное жилье и дешевую ипотеку

Пандемия создает привлекательные условия для улучшения жилищных условийФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Конец режима самоизоляции может стать уникальным временем для покупки квартиры в ипотеку – на рынке новостроек таких низких ставок еще не было. Кроме того, цены на недвижимость могут упасть на 20-30%. Однако принятие решения об улучшении жилищных условий с помощью ипотеки должно зависеть не только от этих привлекательных факторов. Подробности...
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Выход США из «Открытого неба» ставит Россию перед сложнейшим выбором

Американские самолеты больше не будут проводить разведывательные полеты над РоссиейФото: mil.ru
Вашингтон выходит из важнейшего договора, который обеспечивал нашей стране возможность вести легальную разведку над территорией США – «Открытое небо». Почему Соединенные Штаты приняли такое решение, в чем его лицемерие и опасность для военного положения России и как в целом Москва должна реагировать на происходящее? Подробности...
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Евгений Ямбург: Формирование личности требует контакта глаза в глаза

Учителя верят, что ребята соскучились по школе и очень хотят туда вернутьсяФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
«Надо понимать, что цель образования – не просто передача знаний, это передача вечных ценностей и смыслов культуры. Называйте их хоть греческими, хоть христианскими», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он рассказал о плюсах и минусах дистанционного образования и прокомментировал решение президента Путина провести Единый госэкзамен в российских школах в конце июня. Подробности...
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Страны Евросоюза встали в очередь за дешевыми украинцами

Миллионы украинцев мечтают собирать клубнику в ЕвропеФото: Johanna Geron/Reuters
«Сегодня выясняется, что мы ничего не можем без украинцев». Эти слова одного из европейских чиновников стали квинтэссенцией происходящего сегодня на рынке рабочей силы в ЕС. Работодатели Евросоюза требуют вернуть в их страны работников с Украины, потому что иначе погибнет и урожай, и другое важное производство. Однако вряд ли подобная интеграция в ЕС обрадует Киев – в ней есть и подводные камни. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Что значит быть цивилизацией

Борис Межуев, политолог
России нужно обладать тремя качествами – обаянием, иммунитетом и умением самостоятельно производить будущее. Мы доказали, что два первых качества у нас есть – но, увы, требуется и третье, наличие которого пока неочевидно. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Россия не одурела

Алексей Алешковский, сценарист
Либеральный интеллигент удивительным образом убежден, что знает, как надо. С одной стороны, он тоскует по счастливым девяностым, с другой – сетует: «Мы все профукали». Но с третьей – исповедует лозунг «можем повторить» и искренне верит, что на этот раз у него все получится. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Пора валить из городов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Объективный и, как выяснилось, полезный для здоровья общества процесс расселения активного населения за город не может двигаться дальше без плотного участия государства. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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    Самые большие самолеты в мире

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      Пока люди сидят по домам, во многих странах мира места на стадионах и столики в кафе «оккупируют» манекены, куклы и плюшевые игрушки. Впрочем, где-то – например, в Южной Корее – замена людей на кукол многим пришлась не по вкусу
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      В российской столице с 12 мая начинают постепенно ослаблять режим жестких ограничений. Первыми к работе на местах могут вернуться сотрудники промышленных и строительных предприятий. По данным московских властей, в общей сложности — это около двухсот тысяч человек
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              Эксперты: Поправки в закон об образовании дадут педагогам четкие рекомендации по воспитанию детей

              22 мая 2020, 17:00

              Текст: Андрей Самохин,
              Наталья Макарова

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              С принятием поправки об укреплении воспитательной составляющей в закон об образовании у педагогов появляется возможность прививать молодежи уважение к истории России, уважение к разным национальностям и вероисповеданиям. Об этом заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя законопроект, внесенный накануне в Госдуму Владимиром Путиным.

              «С одной стороны, все понимают, что воспитывать детей необходимо, с другой – до сих пор в прямые обязанности педагогов это не входило. Было непонятно, как воспитывать, по каким программам. Эта работа носила хаотичный характер», – сказала и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

              Теперь же каждая школа начнет действовать с учетом четко прописанных рекомендаций. «Мы будем понимать, какие качества и насколько успешно мы воспитываем в детях. И к какому возрасту какие модели поведения, какие ценностные ориентиры у детей должны формироваться», – поделилась Агре.

              «Скажем, первоклассникам необходимо объяснять, как вести себя в ситуациях агрессии, как проявлять дружеские чувства, рассказывать про взаимоотношения между мальчиками и девочками, про гигиену, безопасность», – отметила собеседница.

              По словам Агре, очень важны составляющие воспитательной работы – понимание ответственности за поступки, вопрос личного вклада в происходящее в стране. «На уровне лозунгов многие вещи звучат красиво и правильно, но наша задача – научить детей делать правильный нравственный выбор. Чтобы подготовить человека к любым жизненным ситуациям, простой инструментарий надо давать с детства», – подчеркнула она. Эксперт добавила, что в эту работу будут вовлечены не только учителя, но и родители, которые сегодня «несколько выпадают из воспитательного процесса». Многие базовые ценности замещаются моделями поведения, взятыми из сериалов, соцсетей и блогов.

              «Предлагаемые воспитательные программы направлены и на то, чтобы родители понимали, как формировать в семье благоприятную среду. Дети не будут оторваны от родителей, а родители будут помогать им развиваться», – заключила Агре.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в закон об образовании. Они направлены на укрепление воспитательной составляющей системы образования. Согласно законопроекту, в рабочую программу воспитания должен войти комплекс основных характеристик воспитательной работы – цель, задачи, возможные формы, средства и методы.

              Законопроект уточняет и само понятие «воспитание». Так, под ним предлагается понимать деятельность, которая направлена «на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся».

              Согласно законопроекту, нововведения должны вступить в силу с 1 сентября этого года. Образовательные программы должны быть приведены в соответствие с положениями закона не позднее 1 сентября 2021 года.

              Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала законопроект последовательным и важным шагом в совершенствовании образования.

              Как считает ответственный секретарь Координационного совета «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и семейных ценностей» Алексей Гусев, наконец появляется обоснование и определение термина «воспитание», а также обязанность образовательных организаций заниматься этой работой. Соответственно, у Министерства просвещения появляется такой инструмент, как «рекомендации» по воспитательному направлению в школах. По словам Гусева, «выстраивается серьезная вертикаль воспитательной работы».

              «Это очень важно. Как бывший учитель я знаю, как трудно профессионально организовывать работу без всякой «нормативки», а теперь нормативная база появится в федеральном законе», – сказал Гусев газете ВЗГЛЯД.

              Собеседник считает, что родителям станет легче воспитывать детей в тесном сотрудничестве с педагогами. К тому же министерские программы воспитания будут рассматриваться и на родительских комитетах, в рамках управляющих советов с участием родителей. «Очень хорошо, что сейчас будет исправлена недосказанность закона об образовании 2012 года, где тоже было прописано, что образование включает в себя обучение и воспитание, но обучению при этом было посвящено 99% закона», – подчеркнул Гусев.

              Теперь, по его словам, воспитание перестанет «висеть в воздухе» и станет «вторым крылом» образовательного процесса. Самым ценным он считает норму о преподавании на протяжении всего школьного обучения «ценностей гражданской идентичности и гражданского патриотизма». «Тем самым появляется почва для воспитания в будущих гражданах России уважения к нашему прошлому, разным национальностям и вероисповеданиям», – подытожил Гусев.

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