В Европе из-за коронавируса резко выросло число голодающих

Экономический кризис, вызванный распространением коронавируса, привел к появлению «новых бедняков» не только в Африке и Индии, но и в развитых европейских государствах, сообщили зарубежные СМИ.

По данным Европейской федерации продовольственных фондов, во многих странах Евросоюза количество заявок на получение бесплатного питания выросло на 20-25%, что объясняется повышенным уровнем безработицы, пишет ИноТВ со ссылкой на газету Ouest-France.

Как отмечает издание, в Африке и Индии, где все население едва зарабатывает себе на еду, многие задаются вопросом, не оказалось ли спасение страшнее самой болезни. Так, в развитых странах появляются «новые бедняки», которые пополнили очереди за бесплатным питанием.

«Речь идет о глобальной, масштабной и безотлагательной борьбе против голода, какой еще не бывало в новейшей истории», – написали в апрельском обращении три крупнейшие в мире организации по предоставлению продовольственной помощи.

Отмечается, что Европе пока удается контролировать ситуацию, чего не скажешь о Соединенных Штатах, где прибавилось 36 млн безработных. Однако в ЕС наблюдается повышенный спрос на продовольственную помощь: по информации Европейской федерации продовольственных фондов, в Италии, Франции, Испании и Бельгии заявок на предоставление бесплатной еды стало больше на 20-25%, еще выше этот показатель в Соединенном Королевстве.

Как подчеркивает издание, особенно сильно пострадала Италия: она стала первой страной с большим количеством жертв от COVID-19, при этом ее экономика уже была ослаблена большими задолженностями.

Так, согласно профсоюзу Coldiretti, более 1 млн людей запросили продовольственную помощь, и теперь общее количество нуждающихся достигло 3,7 млн. Глава римской ассоциации Nonna Roma рассказал агентству AFP, что вместо 300 семей его организация теперь помогает 4 тысячам. Среди них не только оказавшиеся в крайней нищете, но и неофициальные работники, представители независимых профессий и молодежь – те, у кого больше нет работы.

Напомним, ООН предсказала масштабный голод из-за пандемии нового коронавируса. Так, уже в начале апреля Всемирная продовольственная программа оказывала неотложную гуманитарную помощь 87 млн человек более чем в 80 странах.

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