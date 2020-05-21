ЦИК возобновил подготовку к голосованию о поправках к Конституции

Центризбирком опубликовал постановление по подготовке к голосованию о поправках в Конституцию России.

ЦИК разрешил избиркомам использовать ранее замороженные средства для подготовки к всероссийскому голосованию по поправкам к Конституции, передает РИА «Новости».

В постановлении ЦИК признаются утратившими силу пункты «Об особенностях расходования средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в связи с переносом даты голосования» от 27 марта, по которым избиркомы приостановили принятие бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и выплату дополнительной платы членам избиркомов.

Кроме того, утратило силу положение, которое обязывает региональные избиркомы до принятия ЦИК приостановить перечисление денежных средств федерального бюджета на счета территориальных избирательных комиссий

Также признается утратившим силу пункт, по которому МИД и МВД должны были приостановить выделение средств участковым избирательным комиссиям за пределами России.

Постановление принято «в целях обеспечения подготовительных мероприятий к возобновлению действий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации».

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Президент Владимир Путин сообщал, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.