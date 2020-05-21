Путин поручил контролировать здоровье детей в дежурных группах в детсадах

Дежурные группы в детских садах и летних городских лагерях дневного пребывания открывать необходимо, но только продумав все до мелочей и организовав самый строгий медицинский контроль, заявил президент России Владимир Путин.

«Надо задействовать всю образовательную инфраструктуру: открыть дежурные группы в детских садах, летние городские лагеря дневного пребывания, причем не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования, таких как кванториумы, центры молодежного инновационного творчества и тому подобное. Решение здесь нужно принимать быстро, но, безусловно, продумываю все до мелочей, здесь и мелочей-то нет: все очень важно!», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что нужно организовать самый строгий медицинский контроль за здоровьем детей, персонала, выстроив одновременно удобные для родителей механизмы подачи заявлений и для оформления иных документов.

Также Путин потребовал в целом усилить санитарные требования и организовать жесткий контроль в пунктах проведения ЕГЭ и в детских лагерях.

«Прошу правительство разработать более строгие санитарные нормы к организации очных занятий во всех учреждениях образования. Такие требования должны действовать к тому времени, когда школьники и студенты, мы сегодня говорили об этом, вернутся в классы и аудитории», – добавил глава государства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила, что летний оздоровительный отдых детей можно планировать в регионах с наиболее благоприятной эпидситуацией без выезда за их пределы.