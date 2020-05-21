Крымские общественники расскажут Совбезу ООН правду о жизни украинцев на полуострове

Мы в очередной раз попытаемся пробить информационную блокаду, рассказать правду о жизни украинцев на полуострове и развенчать мифы, которыми западные коллеги окружили существование Крыма. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД председатель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя свое предстоящее участие в видеоконференции Совбеза ООН.

«Для нас участие в мероприятии подобного уровня – уникальный опыт, – подчеркнула руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. – Никогда ранее крымские общественники не были допущены на площадку Совета Безопасности ООН».

Ранее стало известно, что постпредство России при ООН проведет в четверг неформальную видеоконференцию Совета Безопасности с участием крымских представителей. Речь идет о выступлении в режиме онлайн в мероприятии по так называемой «формуле Аррии». Так называют неформальные конфиденциальные встречи для обмена мнениями, которые организует страна – член Совбеза ООН, или несколько таких стран. На заседания могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Формат назван по имени венесуэльского дипломата Диего Аррии, первым предложившего такой формат в начале 1990-х.

«Формула Аррии дает уникальную возможность заявить о себе и рассказать правду о Крыме», – подчеркнула Гридчина.

«Самое главное, чего хотелось бы добиться – развенчать мифы, которыми западные коллеги окружили существование Крыма. Сегодня мы в очередной раз попытаемся пробить информационную блокаду, рассказать правду о жизни украинцев в Крыму, – отметила собеседница. – Помимо этого, я в своем выступлении планирую сделать упор на варварскую ситуацию с дискриминацией русского языка на сегодняшней Украине, а также упомянуть многочисленные нарушения прав русскоговорящего населения в этой стране».

Гридчина допускает, что ее выступление вызовет бурную негативную реакцию, учитывая, что на конференцию зарегистрировались представители таких стран, как США, Германия, Эстония, Великобритания, «и естественно, Украина». Постпред Украины при ООН Сергей Кислица уже заявил, что на видеоконференции Совбеза «не будет сказано ничего нового» и отметил, что России «должна без предварительных условий допустить в Крым миссию ООН по мониторингу соблюдения прав человека».

«В отличие от ОБСЕ, где украинская делегация срывала мое выступление топаньем башмаков и криками, здесь этот номер у них не пройдет. Вся необходимая правда будет рассказана», – полагает Гридчина.

В ноябре прошлого года украинская делегация пыталась, устроив скандал, сорвать выступление представителей Крыма на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве.

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