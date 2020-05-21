Стало известно о возможном уходе гендиректора «Туполева»

Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов, занимающий эту должность с лета 2016 года, в ближайшее время покинет пост, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Гендиректор ПАО «Туполев» в ближайшие дни уйдет с занимаемой должности», – передает ТАСС слова собеседника.

При этом источник не уточнил, с чем связаны кадровые перестановки и кто сменит Конюхова на этой должности.

В пресс-службах Объединенной авиастроительной корпорации и ПАО «Туполев» данную информацию комментировать не стали.

Напомним, в свое время «Туполев» создал проект среднего транспортного самолета рампового типа Ту-330. Разработка велась с начала 1990-х годов, однако в начале 2000-х была остановлена из-за недостатка финансирования и сложной экономической ситуации в авиаотрасли и в стране в целом.