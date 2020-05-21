Россияне рассказали, чего им не хватает на самоизоляции

Одной из главных сложностей в период режима самоизоляции для большинства россиян оказалась нехватка живого общения, следует из результатов исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества и компании Online Market Intelligence.

Результате опроса показали, что для 56% респондентов одной из основных сложностей стала нехватка живого общения, 30% стараются восполнять ее с помощью современных электронных способов связи, а еще 26% считают, что никакое онлайн-общение не заменит личного взаимодействия, передает РИА «Новости».

При этом больше всего живого общения не хватает женщинам (60%) и молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет (67%), тогда как мужчины говорят об этом несколько реже (52%).

Также Роскачетсво отмечает, что большинство российских семей на самоизоляции живут достаточно дружно: 44% жили в этот период без сложностей в отношениях, еще 23% отметили, что иногда было сложно, но их семьям удалось адаптироваться.

«Большинство респондентов (74%) считают, что СМИ перенасыщены новостями, связанными с пандемией. При этом каждый четвертый опрошенный (23%) считает, что информация подается в достаточном количестве», – сообщает Роскачество.

Кроме того, 69% опрошенных указали, что из-за введенных ограничительных мер качество их жизни за последний месяц ухудшилось. Меньше всего трудности затронули молодых мужчины в возрасте 18-24 лет (53%).

В исследовании приняли участи 1 тыс. 47 респондентов в возрасте старше 18 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что вакцину от коронавируса хотели бы сделать более 50% жителей России.