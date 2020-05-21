Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве ожидается облачность, дождь, местами мокрый снег, сообщают синоптики.

Днем в Москве от 7 до 9 градусов тепла, ночью похолодает до 4–6 градусов, передает ТАСС.

В Подмосковье температура составит 5–10 градусов тепла, на севере области термометры покажут 2 градуса. В ночь на пятницу температура опустится до 1–6 градусов.

Скорость северо-западного и северного ветра не превысит 11 м/с.

Атмосферное давление в регионе составит 741 мм ртутного столба.