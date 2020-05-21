Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем

Российские бомбардировщики Ту-22М3 сопровождались самолетами стран НАТО над Черным морем, сообщил представитель министерства национальной обороны Румынии Константин Спыну.

Он сообщил, что российские самолеты «не вошли в воздушное пространство НАТО», но находились в зоне, где от них можно было потребовать идентифицировать себя.

Задачу «военной полиции» под командованием НАТО выполняли «румынские, болгарские и турецкие ВВС»: сначала – два румынских МиГ-21, затем – два болгарских МиГ-29, позднее – два турецких F-16, передает ТАСС со ссылкой на Agerpres.

Командование ВВС НАТО заявило о «решимости защищать воздушное пространство». НАТО отметило, что «направило ясный сигнал о своей способности реагирования». Подчеркивается, что «боевые реактивные самолеты круглосуточно находятся в готовности к взлету в случае неясных ситуаций вблизи воздушного пространства» стран альянса.