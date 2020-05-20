Назван новый эпицентр коронавируса в мире

Тревожная статистика по распространению коронавируса в Латинской Америке свидетельствует о том, что регион может стать новым очагом пандемии, сообщают западные СМИ.

Руководитель бразильского подразделения «Врачей без границ» Ана де Лемос сообщила, что за последние недели в латиноамериканских странах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости и смертности, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

Издание указывает, что в некоторых городах ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе: «В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно. Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже».

В бразильском городе Манаус, где проживают 2 млн человек, смертность увеличилась в три раза. Такая статистика была характерна для Лондона и Мадрида, где наблюдалась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка.

Кроме того, городу Гуаякиль в Эквадоре, где умерло в пять раз больше людей, чем в прошлые годы, грозит превратиться во второй Нью-Йорк.

Уже в данный момент в Бразилии стали прибегать к массовым захоронениям людей, умерших от коронавируса, – их хоронят в сложенных друг на друга гробах. Вместе с тем в стране проводится мало тестов на COVID-19.

Издание приводит слова одного из врачей в Сан-Паулу, который заявил, что Бразилия может приблизиться к отметке в 100 тыс. смертей, а «худшее еще впереди». По мнению автора, такие прогнозы вызваны недостаточно жесткими карантинными мерами в стране и несерьезным отношением к вирусу бразильского президента Жаира Болсонару, который назвал коронавирус «небольшим гриппом».

«Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Вместо этого он был введен только в отдельных городах: власти переложили это решение на мэров. Болсонару настаивает на смягчении действующих мер, поскольку экономический ущерб кажется ему более серьезной угрозой», – говорится в материале.

В Мексике уже начали снимать введенные ранее ограничения, хотя страна вышла на третье место в Латинской Америке по количеству зараженных и умерших. При этом вирусологи говорят о том, что Мехико еще не достиг пика эпидемии.

Вопреки жесткому карантину заболевание продолжает набирать обороты в Перу – в регионе Лорето в час от коронавируса умирает один человек.

«В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами», – заключает автор.

В Латинской Америке за месяц число инфицированных увеличилось в семь раз – до 542 тыс. 693, число умерших выросло в 8,5 раза – до 30 тыс. 396. Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 тыс. 220 и 16 тыс. 792 соответственно), за ней следует Перу (94 тыс. 933 и 2789), Мексика вышла на третье место (51 тыс. 633 и 5332).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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