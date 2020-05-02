Заболевшие коронавирусом грузины напали на врачей и полицию

В Грузии жители села Мушевани Болнисского муниципалитета оказали сопротивление врачам и сотрудникам полиции, которые намеревались перевезти их в больницы после положительных тестов на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Жители села повредили машину «Скорой помощи» и автомобиль официального представителя местной власти.

Только после длительных переговоров 10 инфицированных – семья и соседи – согласились все же направиться в больницу.

МВД ведет следствие, нападавшим на врачей и полицейских грозит до трех лет лишения свободы.

В Болнисском и соседнем Марнеульском муниципалитетах в 40 и 60 километрах южнее Тбилиси проживают в основном этнические азербайджанцы. Этот регион стал одним из очагов коронавируса, но местные жители регулярно оказывают сопротивление принимаемым в рамках действующего в Грузии с 21 марта режима ЧП. По некоторым данным, среди инициаторов проводившихся здесь недавно выступлений – сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, скрывающегося от грузинского правосудия на Украине.

В Грузии на данный момент 582 человек заболело коронавирусом, из них 207 вылечились, 8 скончались.