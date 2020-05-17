Стало известно о попытках Хабиба завершить карьеру

После каждого поединка действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов говорит о завершении карьеры, заявил его менеджер Али Абдель-Азиз.

«Хабиб после каждого боя говорит мне, что заканчивает карьеру. Две недели спустя он звонит мне и спрашивает, с кем ему стоит встретиться в следующем поединке», – приводит его слова «Чемпионат».

Напомним, весной Нурмагомедов должен был встретиться с Тони Фергюсоном, однако бой не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. В итоге поединок состоялся между Фергюсоном и Джастином Гейджи, в котором победу одержал последний.