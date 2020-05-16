НАСА отказалось от переговоров с Роскосмосом под давлением сенаторов

НАСА приглашало делегацию Роскосмоса для обсуждения широкого круга вопросов, но под давлением сенаторов приглашение было отозвано, заявил замгендиректора госкорпорации Роскосмос по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Согласно сообщению Роскосмоса, НАСА официально звали представителей российской госкорпорации в США для обсуждения широкого круга вопросов, передает РИА «Новости».

Однако «приглашение главы НАСА Джима Брайденстайна было отозвано из-за давления сенаторов».

«Мы официально позвали руководство НАСА к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он все-таки последует – и последует в положительном ключе», – сказал Савельев.

Он заявил также, что Роскосмос готов к переговорам с НАСА для реализации проектов по освоению Луны, которые могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США.

Савельев констатировал, что за последние годы каналы прямой связи между Роскосмосом и НАСА по целому ряду направлений заметно истощились.

«Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, все сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181», – сказал он.

Напомним, в 2017 году Роскосмос и НАСА заключили соглашение о совместном создании окололунной станции. Однако позднее Россия отказалась от участия из-за того, что ей отвели недостаточно большую роль (создание шлюзового модуля и систем жизнеобеспечения).

В конце декабря 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская сторона подтвердила НАСА свою готовность участвовать в переговорах.

В начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.

Рогозин заявил в мае, что принципы «вторжения» США на Луну аналогичны тем, что использовались в операциях в Ираке или Афганистане. МИД России призвал американскую сторону вернуться к совместной работе по освоению космоса.

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