США назвали опасными действия России в Арктике

Россия «старается бросать вызов» интересам США, Запада и союзников, наращивая военное присутствие в Арктике и ставя под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике – так называемый Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией), заявил первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

Стенограмму брифинга с участием Мерфи опубликовала пресс-служба госдепартамента США, передает ТАСС.

«Китай и Россия все активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. Арктический регион от этого не защищен», – считает он.

Американский эксперт сослался на госсекретаря США Майкла Помпео, заявлявшего о намерении внести в повестку дня вопросы реагирования в Арктике.

Представитель госдепартамента обратил внимание на создание Россией Объединенного стратегического командования на базе Северного флота, строительство инфраструктуры.

«Объявлено о развертывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны. Это является частью наращивания силы в Северной Атлантике, чтобы помешать США и Канаде отреагировать и перегруппироваться в случае кризиса, поставив под угрозу Фареро-Исландский рубеж», – утверждает Мерфи.

Ранее сообщалось, что американская ударная группа покинула Арктику.

4 мая в Баренцево море вошли эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и фрегат «Кент» ВМС Великобритании. 9 мая ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море.

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