Цена барреля нефти Brent выросла до 32,72 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE по состоянию на 20.52 мск выросла на 5,1% к уровню закрытия предыдущей сессии – до 32,72 долларов за баррель.

Нефть марки WTI росла на 6,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии – до 29,78 доллара за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.