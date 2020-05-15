Жителю Волгоградской области вынесли приговор за насилие над дочерью

Житель города Михайловки Волгоградской области приговорен к 18 годам в колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней дочери, сообщила в пятницу пресс-служба судов Волгоградской области.

«Михайловским районным судом установлено, что 42-летний Н. в течение семи лет насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней, а впоследствии несовершеннолетней дочери. Приговором суда ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на два года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

На момент начала совершения насильственных действий потерпевшей едва исполнилось семь лет.

Несмотря на неопровержимые доказательства преступления, в числе которых заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы, свою вину подсудимый не признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции Волгоградского областного суда, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области в частном доме, где проживала семья с восьмью детьми, отец семейства в течение семи лет подвергал сексуальному насилию одну из дочерей.