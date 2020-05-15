Стало известно о новой схеме мошенничества с помощью iPhone

Эксперты компании BI.ZONE (дочернее предприятие Сбербанка) сообщили о новой схеме мошенничества, которую используют на сервисах Avito и «Юла».

Злоумышленники публикуют объявления о продаже товаров на этих сайтах по заниженной цене, после того, как к ним обращается покупатель, они сообщают, что товар в другом городе, и предлагают оформить доставку, пояснили эксперты, передает ТАСС.

Если покупатель соглашается, то ему присылают фишинговую ссылку для оформления и оплаты заказа, форма копирует легитимный ресурс. После ввода данных карты и оплаты «заказа» мошенники исчезают.

Ущерб от такого мошенничества составляет порядка 1 млн рублей каждый день, утверждают в компании.

«Эксперты BI.ZONE обнаружили более 20 мошеннических Telegram-каналов, которые работают по данной схеме и ежедневно занимаются фишинговыми рассылками на Avito и «Юле». В среднем каждая команда мошенников в день зарабатывает около 52 тыс. рублей, а общие потери жертв достигают 1 млн рублей ежедневно», – уточняют эксперты.

Также есть Telegram-каналы, которые набирают мошенников для реализации этой схемы. В одном из них насчитывается 13,5 тыс. участников, отметили в компании.

Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин пояснил, что с каждым разом злоумышленники придумывают все более изощренные схемы мошенничества. Чаще всего они предлагают купить iPhone по очень низким ценам.

Ранее специалисты Роскачества протестировали сервисы видеозвонков и предупредили о мошеннических схемах с клонами сайтов для видеоконференций.